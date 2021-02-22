Русский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин уйдет в отпуск из-за обвинений в избиении девушки.

«Панарин уходит в отпуск из «Нью-Йорка» из-за критики в его адрес из России. Утверждалось, что он избил 18-летнюю девушку в России в 2011 году», – написал журналист New York Post Ларри Брукс в твиттере.

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Также известно, что в «Нью-Йорке» сказали Панарину взять отпуск за свой счет, пока клуб не сделает официальное заявление, что будет разбираться с этим делом. При этом возможен пессимистичный сценарий, при котором «Рейнджерс» по одному из пунктов контракта расторгнет соглашение с Панариным, пишет в своем телеграм-канале журналист Павел Лысенков.

Ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что Панарин избил девушку в 2011 году. По словам специалиста, это произошло в 2011 году в Риге после выездного матча, когда Артемий выступал за подмосковный клуб.

Панарин уехал в НХЛ в 2015 году. До «Рейнджерс» играл за «Чикаго» и «Коламбус».

В этом сезоне у Артемия 18 (5+13) очков в 14 матчах.

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