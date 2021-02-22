«Нью-Йорк Рейнджерс» и НХЛ выпустили заявления по поводу скандала с участием российского хоккеиста Артемия Панарина.
«Артемий категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории. Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий шокирован и обеспокоен. На время он покинет расположение команды. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать вместе с ним, чтобы разобраться в источнике этого необоснованного обвинения», – гласит текст сообщения в соцсетях «Рейнджерс».
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«Мы полностью поддерживаем Панарина и «Рейнджерс». Продолжаем следить за ситуацией», – сообщается на официальном сайте НХЛ.
- Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что Панарин избил девушку в 2011 году. По словам специалиста, это произошло в 2011 году в Риге после выездного матча, когда Артемий выступал за подмосковный клуб.
- Панарин уехал в НХЛ в 2015 году. До «Рейнджерс» он играл за «Чикаго» и «Коламбус».
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