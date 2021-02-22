«Артемий категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории. Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий шокирован и обеспокоен. На время он покинет расположение команды. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать вместе с ним, чтобы разобраться в источнике этого необоснованного обвинения», – гласит текст сообщения в соцсетях «Рейнджерс».