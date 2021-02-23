Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает отвергать обвинения от экс-тренера «Витязя» Андрея Назарова, который утверждает, что в 2011 году он избил девушку.
USA Today пишет, что 29-летний хоккеист связывает слова Назарова с местью российских властей из-за его политической позиции. Ранее Панарин критиковал президента России Владимира Путина, а в январе 2021 года поддержал оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали в аэропорту после возвращения в Россию и затем приговорили к тюремному сроку.
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- Панарин покинул расположение «Рейнджерс», но клуб и НХЛ поддержали его.
- Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что Панарин избил девушку в 2011 году. По словам специалиста, это произошло в декабре того года в Риге после выездного матча, когда Артемий выступал за подмосковный клуб.
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