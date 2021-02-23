Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает отвергать обвинения от экс-тренера «Витязя» Андрея Назарова, который утверждает, что в 2011 году он избил девушку.

USA Today пишет, что 29-летний хоккеист связывает слова Назарова с местью российских властей из-за его политической позиции. Ранее Панарин критиковал президента России Владимира Путина, а в январе 2021 года поддержал оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали в аэропорту после возвращения в Россию и затем приговорили к тюремному сроку.