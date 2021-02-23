Клубный пес «Вашингтона» по кличке Капитан покинул команду, чтобы завершить обучение и стать служебной собакой.
На официальном сайте клуба сообщается, что на заключительной стадии становления служебной собакой Капитан пройдет официальное обучение, а затем будет передан ветерану или человеку с ограниченными возможностями, которому будет помогать.
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Перед этим псу и его новому спутнику-человеку придется в течение нескольких недель проводить совместные тренировки под присмотром американской ветеринарной службы.
- Собака провела в клубе 17 месяцев и выполняла функции талисмана: появлялась на играх, приветствовала хоккеистов и фанатов.
- В октябре 2019-го пса представил фанатам капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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