В первом периоде 22-летний Кныжов стал участником драки – потасовка завязалась между ним и американским нападающим соперника Маркусом Фолиньо. Российский хоккеист получил рассечение, когда оппонент ударил по его визору. Конфликт был остановлен, оба его участника получили по пять минут штрафа.