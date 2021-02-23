Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов получил рассечение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
В первом периоде 22-летний Кныжов стал участником драки – потасовка завязалась между ним и американским нападающим соперника Маркусом Фолиньо. Российский хоккеист получил рассечение, когда оппонент ударил по его визору. Конфликт был остановлен, оба его участника получили по пять минут штрафа.
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- У Кныжова 2 (0+2) очка в 16 матчах сезона.
- «Миннесота» выиграла со счетом 6:2.
- В матче отличился российский форвард «Уайлдс» Кирилл Капризов: он забросил четвертую шайбу в сезоне и сделал ассист.
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