Бывший тафгай НХЛ и тренер КХЛ Андрей Назаров продолжил атаку на лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина:

– Интересно, а почему все испугались, раз Назаров такой плохой? Почему все спрашивают только у Назарова сейчас? Там были тренерский штаб, массажисты, доктора, 25 человек из хоккейной команды. Почему никто не спрашивает у них, что же тогда произошло? То, что случившееся - правда, я знаю на 100%. А Панарин сейчас пытается отмотать все, будто ничего не было. В этом и заключался мой спич, что если ты любишь говорить правду по жизни, это твоя гражданская позиция, ты такой мистер nice, то, давай, жги дальше, говори правду до конца, не молчи.

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Или скажи, что Назаров врет. В принципе, он это и сказал, что все мной придумано. Хорошо, ребята-журналисты, делайте расследование. Есть несколько десятков свидетелей, среди которых действующие хоккеисты КХЛ, действующие менеджеры КХЛ. Их не купить, они богатые люди. А сейчас все Назаров да Назаров. Да, Назаров был на тот момент главным тренером «Витязя», и что? Я же не отрицаю этого. Но основной момент, который меня волнует, почему все испугались и молчат.

– К слову, сотрудники отеля все отрицают. Это если верить словам латвийского журналиста, пообщавшегося с анонимными источниками.

– Простите, а он кто? Его даже не было там в то время. Что касается отеля, а что им еще делать, как не отрицать.

– Хочется понять один момент. На сегодня есть ваше интервью и отрицание со стороны хоккеиста…

– Но есть еще больше 30 свидетелей. Вы не забывайте про них. Почему они не отвечают на ваши звонки? Это их право. Но ведь они и не опровергают ничего из сказанного, верно? Почему так сильно испугался Панарин вместе со всей НХЛ и Биллом Дейли? Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Какой-то Назаров что-то сказал в интернете. Да, я бывший игрок НХЛ, но мало ли кто что говорит. Но ведь испугались они. А если бы я сказал, что Панарин изнасиловал черного юношу, то он улыбнулся бы и пришел на тренировку, будто ничего не было. На мой взгляд, тут все лежит на поверхности.

– Ваши слова об избиении девушки прозвучали очень серьезно. Готовы к тому, что Панарин захочет инициировать судебный процесс?

– Ну, пусть подает, – заявил Назаров «Р-Спорт».

Ранее Назаров обвинил Панарина в избиении девушки в Латвии, якобы имевшем место в 2011 году, когда Артемий выступал под руководством Назарова в «Витязе». Тогда дело замяли с помощью взятки.

«Рейнджерс» уже выразили поддержку Панарину, но хоккеист был вынужден взять отпуск за свой счет.

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