Студия Disney собирается снять фильм по мотивам истории водителя машины для заливки льда Дэвида Эйрса, которому довелось провести матч в НХЛ в прошлом году и помочь «Каролине» обыграть «Торонто».
Сам Эйрс также будет работать над фильмом как продюсер и соавтор сценария, сообщает The Score.
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- 22 февраля 2020-го два вратаря «Каролины Харрикейнс» получили травмы, и единственный, кто нашелся на роль голкипера, стал водитель ледового комбайна Эйрс.
- «Каролина» победила «Торонто» со счетом 6:3, а сотрудник клуба отразил 8 из 10 бросков, став самым возрастным вратарем, который победил в дебютной игре НХЛ. В момент дебюта ему было 42 года и 194 дня.
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