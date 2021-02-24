«Питтсбург» в четвертый раз в сезоне обыграл «Вашингтон» – матч завершился со счетом 3:2 в овертайме.
Счет открыл российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. У «Кэпиталс» голевой передачей отличился Евгений Кузнецов – он ассистировал Конору Шири.
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«Вашингтон» вел с счетом 2:1 во втором периоде, но позволил сравнять и проиграл в овертайме. В текущем сезоне «Питтсбург» выиграл у принципиального соперника четыре матча из пяти, все победы были волевыми.
- 26 февраля команды снова сыграют между собой.
- В сезоне-2020/21 Малкин набрал 11 (4+7) очков.
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