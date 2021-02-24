«Питтсбург» в четвертый раз в сезоне обыграл «Вашингтон» – матч завершился со счетом 3:2 в овертайме.

«Вашингтон» вел с счетом 2:1 во втором периоде, но позволил сравнять и проиграл в овертайме. В текущем сезоне «Питтсбург» выиграл у принципиального соперника четыре матча из пяти, все победы были волевыми.