НХЛ не планирует расследование ситуации с российским нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным, которого бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил в избиении девушки. Инцидент якобы произошел в 2011 году.
«Насколько нам известно, НХЛ не начала независимое расследование по поводу обвинений. Лига не намерена делать этого без достоверных доказательств того, что инцидент произошел», – написал журналист New York Post Ларри Брукс.
НХЛ
Назаров: «В деле Панарина есть 30 свидетелей. Суд? Пусть подает»
- Панарин покинул расположение «Рейнджерс», но клуб и НХЛ поддержали его.
- Хоккеист отрицает обвинения и связывает их с местью российских властей за его политическую позицию: Панарин поддерживает оппозиционного политика Алексея Навального.
НХЛ
Панарин считает обвинения в избиении местью властей России
НХЛ
НХЛ и «Рейнджерс» поддержали Панарина после обвинений в избиении