НХЛ не планирует расследование ситуации с российским нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным, которого бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил в избиении девушки. Инцидент якобы произошел в 2011 году.

«Насколько нам известно, НХЛ не начала независимое расследование по поводу обвинений. Лига не намерена делать этого без достоверных доказательств того, что инцидент произошел», – написал журналист New York Post Ларри Брукс.