Хоккеист словацкого «ХК 19 Гуменне» Михаил Анисин рассказал подробности истории, связанной с избиением Артемием Панариным 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные.

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– Между вами был словесный конфликт?

– Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть – Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?

Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов», – сказал Анисин в интервью «Спорт-Экспрессу» (цитата по телеграм-каналу журналиста Михаила Зислиса).

Анисин вместе с Панариным в 2011 году выступали за чеховский «Витязь». Они играли под руководством тренера Андрея Назарова.

Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин 10 лет назад избил 18-летнюю девушку в Латвии, а его «влиятельные покровители» заплатили за него 40 тысяч евро полиции, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.

Позже действующий клуб Артемия «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о том, что хоккеист пропустит ближайшие матчи НХЛ до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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