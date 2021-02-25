В ответ на запрос ESPN КХЛ заявила, что «не знала и не получала жалоб в связи с каким-то инцидентом с участием Артемия Панарина в декабре 2011 года». Также в заявлении сообщается, что если бы Лига узнала что-то о подобном проишествии, то немедленно провела бы расследование, так как «мы невероятно серьезно относимся к любым обвинениям в неправомерном поведении».