Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала ситуацию с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным, который в 2011 году, будучи игроком «Витязя», якобы избил 18-летнюю девушку.
В ответ на запрос ESPN КХЛ заявила, что «не знала и не получала жалоб в связи с каким-то инцидентом с участием Артемия Панарина в декабре 2011 года». Также в заявлении сообщается, что если бы Лига узнала что-то о подобном проишествии, то немедленно провела бы расследование, так как «мы невероятно серьезно относимся к любым обвинениям в неправомерном поведении».
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- Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин 10 лет назад избил 18-летнюю девушку в Латвии, а его «влиятельные покровители» заплатили за него 40 тысяч евро полиции, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.
- «Рейнджерс» и НХЛ поддержали хоккеиста, но он временно покинул расположение команды.
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