Опубликовано 25/02/2021 в 09:46 | Обновлено 25/02/2021 в 09:47

Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов установил очередной рекорд клуба и сделал ассистентский дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Матч завершился с разгромным счетом 6:2 в пользу команды 23-летнего Капризова. Кирилл ассистировал в первой и четвертой шайбах Матсу Зукарелло и Райану Хартману. Оба паса получились филигранными: Хартмана Капризов обнаружил передачей с разворота.

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В Америке восхищены скиллами Капризова – например, комментатор был в восторге от его катания. Уровень владения коньком действительно впечатляет!

Капризов заработал два очка в третьей игре подряд. Это новый рекорд «Миннесоты»: российский хоккеист стал первым дебютантом в истории «Уайлд», который набрал больше одного очка за матч в трех встречах подряд.

За регулярный сезон Капризов уже набрал 14 (4+10) очков.

В составе ЦСКА Кирилл стал обладателем Кубка Гагагрина, со сборной России завоевал золото Олимпиады.

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