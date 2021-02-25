Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов установил очередной рекорд клуба и сделал ассистентский дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Матч завершился с разгромным счетом 6:2 в пользу команды 23-летнего Капризова. Кирилл ассистировал в первой и четвертой шайбах Матсу Зукарелло и Райану Хартману. Оба паса получились филигранными: Хартмана Капризов обнаружил передачей с разворота.

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В Америке восхищены скиллами Капризова – например, комментатор был в восторге от его катания. Уровень владения коньком действительно впечатляет!

Капризов заработал два очка в третьей игре подряд. Это новый рекорд «Миннесоты»: российский хоккеист стал первым дебютантом в истории «Уайлд», который набрал больше одного очка за матч в трех встречах подряд.

  • За регулярный сезон Капризов уже набрал 14 (4+10) очков.
  • В составе ЦСКА Кирилл стал обладателем Кубка Гагагрина, со сборной России завоевал золото Олимпиады.

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