Инсайдер «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал о реакции ФХР на скандал вокруг форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Вчера вечером я узнал, что в Федерации хоккея России настолько удивлены этой ситуацией, настолько напуганы, что теперь на Олимпиаде они могут лишиться и Панарина, что просто в шоке. Для всех это стало неожиданностью.

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Логика Назарова понятна – он хотел выслужиться. Знаете, некоторые собачки, маленькие особенно, настолько радость проявляют, что начинают писаться прямо на полу, где угодно. Вот Назаров похож на такую собачку: в желании угодить он вообще прыгнул через голову, сальто назад сделал, но в итоге сел в лужу.

Это еще не конец истории. Я думаю, что как только Панарин выйдет на лед, будут гораздо большие последствия для Назарова. Но он себе уже обрубил работу – ожет ехать в Румынию, в Ист-Кост, может, «Рейнджерс» возглавит вместо Куинна, но точно ни один российский клуб… Теперь только в маразме можно предложить Назарову работу на любой должности», – сказал журналист в программе «День с Алексеем Шевченко» на ютьюбе.

В понедельник, 22 февраля, экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что Артемий Панарин в 2011 году избил девушку в Риге и дал взятку в размере 40 тысяч евро, чтобы замять дело.

Панарин взял отпуск за свой счет в «Рейнджерс» и пропустил матч НХЛ против «Филадельфии».

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