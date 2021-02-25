Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с обвинением хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении девушки в 2011 году.

«[Андрей] Назаров даже тренером был Панарина в тот период. Это было 10 лет назад. Чего он тогда не обратил внимание общественности на то, что какой-то поступок совершил его хоккеист? Это типичный донос, это система 30-х годов сталинского режима, когда из какой-то зависти, ненависти, мести вдруг всплывает какой-то…

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Ну, я понимаю, тогда в 1937 году писали соседи, чтобы заполучить комнату, чтобы человека отправили в Сибирь. Сейчас зависть огромная, видимо, гложет Назарова, что такой потрясающий контракт у Панарина, что он звезда в «Рейнджерс». Ну, чем еще объяснить? Зачем поднимать?

<…> Чего ты 10 лет-то молчал, Назаров? Если ты такой уж моралитик. Ну, 10 лет ты молчал, 10 лет прошло. Уже есть давность на подобные истории – юрист какой-то разъяснял, что если невзначай, а так как там ничего не было…

В общем, даже не хочу раскрывать. Это очень неприлично. И для всех остальных, кто захочет так мстить – это просто неприлично. И приличные люди это осуждают», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В понедельник, 22 февраля, бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что в 2011 году Артемий Панарин ударил девушку в баре в Риге и дал взятку полиции в размере 40 тысяч евро.

Панарин уже пропустил один матч регулярного чемпионата НХЛ и не сыграет за «Рейнджерс» до выяснения всех обстоятельств дела.

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