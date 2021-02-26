Главное хоккейное событие конца зимы – к сожалению, не феерия Кирилла Капризова в «Миннесоте». И даже не конец регулярки КХЛ. Все затмил первый русский тафгай НХЛ, а ныне тренер Андрей Назаров рассказом про Артемия Панарина.

Что произошло?

НХЛ «Он оттолкнул девушку». Анисин – впервые о ситуации с Панариным ВЧЕРА В 15:53

Назаров, тренировавший Артемия в «Витязе» с 2010-го по 2012-й, рассказал об инциденте с участием форварда в Риге после матча с «Динамо». «В Риге 11 декабря 2011-го «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счетом 0:2. Панарин за весь матч лишь несколько раз бросил по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних подвигов. Нам предстоял вылет в Минск утром. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия. В процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения, – утверждает Назаров. – 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами. Повод? Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. Полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол. Светили дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро, чтобы спустить дело на тормозах».

Андрей Назаров Фото: Imago

Даже если это и правда, прошло более девяти лет. Артемий выступает в Северной Америке, где порицание подобных проступков сегодня особенно сильно проявляется. И неважно, когда они произошли – накануне или давным-давно. Статус человека значения не имеет – напротив, чем громче дело, тем сильнее публичный хейт. НХЛ в этом вопросе из общей массы не выделяется.

Кокаиновая история Евгения Кузнецова обошлась ему лишь в четырехматчевую дисквалификацию – со стороны ИИХФ последовали гораздо более строгие санкции. А вот драка с женой на вечеринке стоила некогда лучшему российскому защитнику Вячеславу Войнову карьеры: его моментально отстранили от игр и тренировок, а по итогам дела он отсидел 45 дней. И это при том, что у потерпевшей стороны не было претензий к мужу. Впоследствии Войнов поиграл в СКА, взял олимпийское золото, захотел вернуться в НХЛ, но везде оказался изгоем.

В США избиение женщины – серьезное обвинение, которое, как минимум, отправляет в пропасть репутацию человека, а как максимум, может испортить ему жизнь.

В чем причина?

История с Панариным определенно носит политический характер. Артемий – главный оппозиционер среди российских хоккеистов. В главном виде спорта для Президента России после дзюдо. Пока Овечкин создавал «Putin Team», Артемий рассказывал о нищете в российской глубинке, в том числе в его родном Коркино. А недавно он поддержал Алексея Навального в инстаграме. Если раньше противодействие форварду «Рейнджерс» ограничивалось критикой со стороны некоторых тренеров и ветеранов, то откровения Назарова стали мощным ударом. Когда медийный человек идет против системы, он должен быть готов к ответному удару.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Не особо скрывает причину и Назаров: «То, что случилось – правда, я знаю на 100%. А Панарин сейчас пытается отмотать все, будто ничего не было. В этом и заключался мой спич: если ты говоришь правду по жизни, это твоя гражданская позиция, ты такой мистер nice, то, давай, жги дальше, говори правду до конца, не молчи». Тут всплывает самый главный вопрос – зачем тренеру все это надо. Последним местом его работы был «Нефтехимик», откуда его уволили в декабре 2018-го. Как тренер высоких результатов он особо не достигал, зато жести было предостаточно.

Чего стоит тот же «Витязь», где помимо Панарина и Анисина выступала целая банда бойцов, лупивших всех, кто подвернется им под руку. Или головорез Дамир Рыспаев – любимец Назарова в «Барысе». Была история с избиением врача СКА. Но сейчас Андрей Викторович уже третий год без работы. Можно предположить, что подобные высказывания в адрес Панарина помогут ему эту самую работу получить. А может, просто напомнил о себе – слишком уж давно Назаров не находился в центре внимания. Есть еще третий вариант – Назарова вынудили пойти на это, но версия выглядит слишком конспирологической.

Какой была реакция Панарина?

Практически тут же Артемий взял перерыв в выступлении за «синерубашечников». Прямых заявлений нападающий пока не делал – в «Рейнджерс» заявили, что он категорически отрицает все обвинения и считает их сфабрикованными. Близкие к форварду люди подтверждают, что он связывает ситуацию с политикой.

Клуб и лига встали на сторону игрока. Они посчитали слова Назарова недостаточным доказательством вины. НХЛ отказалась проводить собственное расследование, как это было в деле Войнова, а команда называет произошедшее попыткой запугать Артемия. Дошло даже до хэштегов «Свободу Панарину» и «Свободу Хлебушку», хотя никто свободу игрока никогда и не ограничивал. Тренера поддержали лишь те, кто давно критиковал Артемия за взгляды – Борис Михайлов и Александр Кожевников.

Тишина со стороны подавляющего большинства игроков КХЛ не удивляет. Те, кого дело не касается, не хотят вмешиваться и имеют на то веские причины. Ничего не говорил пока даже тесть Хлебушка Олег Знарок – понятно, что плей-офф на носу, но семья все-таки превыше всего. Гораздо интереснее молчание бывших одноклубников Панарина. То ли опасаются тех, кто может стоять за Назаровым, то ли там действительно есть, о чем молчать. В конце концов, дыма без огня не бывает – от полностью выдуманной истории можно было бы просто отмахнуться, как от мухи.

Отдельное внимание заслуживает фраза Назарова про Михаила Анисина, который якобы заказывал только сок. Всем давно известна страсть лучшего тенора российского хоккея к алкоголю, из-за которой его карьера пошла под откос. Не совсем понятно, чего хотел добиться Назаров, упомянув Михаила. Потроллить Панарина? Прикрыть Михаила таким нелепым способом? Просто ляпнул или намеренно оставил зацепку, которая поможет разобраться в истории?

Как бы то ни было, оставаться в стороне Анисин не мог: «Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них нам нагрубил. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные. Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть – Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей? Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов».

Обычно правда где-то посередине. И слова Анисина очень похожи на ту самую середину между жутким избиением по словам Назарова и полным отрицанием Панарина.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Что будет теперь?

Экс-тренер продолжает поливать Артемия через все доступные медиа. Едва ли не клянется в правдивости истории, заявляет, что готов даже к суду. Игрок все еще не вернулся – пользуется паузой, чтобы долечить травму нижней части тела. Но рано или поздно ему придется прервать молчание и сделать ход.

Если все действительно так, как сказал Анисин, то Панарину ничто не угрожает: толкнуть девушку – не преступление даже по меркам Штатов. Правда на его стороне, а инцидент похож на большой пшик. Максимум, что он потеряет – это нервы и результативность, а вот Назаров – остатки совести и уважения. «Рейнджерс» верят Хлебушку и сделают все, чтобы он вернулся как можно скорее. Без ключевого нападающего им будет совсем тяжело.

Единственный вывод, который можно сделать – оппозиционные заявления для граждан России не остаются без последствий даже если они прекрасно чувствуют себя по ту сторону океана. Подавать в суд за клевету или нет – дело Артемия: захочет ли он наказать предавшего его тренера и подтвердить чистоту или не лезть в это болото от греха подальше.

Единственный риск для игрока – появление новых фигурантов. Достаточно найти кого угодно, кто подтвердит слова коуча: любого игрока «Витязя», ту самую девушку, ее друзей, бармена – и пожар загорится с новой силой вне зависимости от того, будет это правда или ложь. Проблема для Панарина заключается в том, что это может произойти в любое время – может, завтра, а может, через месяц-другой. Мысль об этом может отравить ему весь сезон. А это, вероятно, и было главной целью человека, который в годы игровой карьеры в НХЛ носил прозвище Грязный Наз.

В этой ситуации гарантированно пострадала сборная России. Раньше был хотя бы призрачный шанс на участие Артемия в Пекине, но сейчас, похоже, мосты сожжены. Нет ничего хуже ощущения, что мы возвращаемся в эпоху, когда хоккеисты не приезжали играть за сборную по политическим мотивам.

НХЛ Панарин считает обвинения в избиении местью властей России 23/02/2021 В 05:19