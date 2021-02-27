Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелес Кингс». Эта шайба стала лишь пятой для форвада в сезоне, но одной из самых ярких и технически непростых.
Забросить Капризову помогли Йонас Бродин и Матс Цуккарелло, которых записали в ассистенты. На 13-й минуте первого периода Кирилл подхватил шайбу после броска партнера, объехал ворота и, несмотря на падение в борьбе с соперником, влепил шайбу в сетку.
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- «Миннесота» победила 3:1, в ее составе также отличились Ник Бьюгстад и Джоэль Эрикссон. У «ЛА» счет размочил Джефф Картер.
- «Уайлд» набрали 22 очка и идут вторыми в Западном дивизионе вслед за «Вегасом» (23 балла).
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