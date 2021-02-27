«Нью-Йорк Рейнджерс» думает о выкупе контракта русского нападающего Артемия Панарина. Причина такого решения – ситуация с возможным избиением девушки.

Если рукоприкладство подтвердится, Панарин покинет НХЛ. Другой причиной называется непростое финансовое положение «Рейнджерс», связанное с пандемией. Возможно, хоккеист вернется в КХЛ. Права на него принадлежали СКА, но недавно форвард стал в КХЛ неограниченно свободным агентом. Панарин может подписать контракт со «Спартаком», главным тренером которого работает тесть игрока Олег Знарок, утверждает «РБ Спорт».

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  • Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что Панарин в 2011 году избил девушку.
  • Панарин взял паузу в выступлениях за «Рейнджерс», клуб и НХЛ поддержали его.

Артемий Панарин считает обвинения в избиении девушки местью российских властей

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