Если рукоприкладство подтвердится, Панарин покинет НХЛ. Другой причиной называется непростое финансовое положение «Рейнджерс», связанное с пандемией. Возможно, хоккеист вернется в КХЛ. Права на него принадлежали СКА, но недавно форвард стал в КХЛ неограниченно свободным агентом. Панарин может подписать контракт со «Спартаком», главным тренером которого работает тесть игрока Олег Знарок, утверждает «РБ Спорт».