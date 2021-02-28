Хоккеисты «Миннесоты» устроили забавный флешмоб в честь российского нападающего Кирилла Капризова после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

«Миннесота» победила, 23-летний Капризов стал автором одной из шайб, и одноклубники оделись в футболки с карикатурным изображением Кирилла в очках с обозначением доллара. Помимо рисунка, на футболках было написано Dollar Dollar Bill Kirill.

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Журналист Майкл Руссо рассказал, что Капризов был удивлен, когда вошел в раздевалку и увидел партнеров. «Как мне сказали, он начал смеяться», – написал Руссо.

Надпись отсылает к кричалке болельщиков «Уайлд», сочиненной в честь Капризова в начале сезона Dolla Dolla Bill Kirill. А кричалка произошла от песни рэпера Джосильвио (Dolla Dolla Bill).

«Миннесота» победила «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

Капризов в дебютном сезоне НХЛ набрал 17 (6+11) очков.

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