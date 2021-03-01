Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ – «Кэпиталс» играли против «Нью-Джерси» на выезде.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба. 35-летний Овечкин забросил решающую шайбу на 34-й минуте при игре пять на пять. Это его 362-я шайба в НХЛ, забитая на выезде – Александр сравнялся со Стивом Айзерманом и делит с ним второе место. Первенство и 402 шайбы в гостях – разумеется, у Уэйна Гретцки.
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Овечкин был признан второй звездой матча вслед за Якубом Враной, который набрал 2 (1+1) очка.
- Александр забросил седьмую шайбу в сезоне, всего он набрал 17 очков.
- Следующие матчи «Вашингтон» проведет 4 и 6 марта против «Бостона».
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