Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба. 35-летний Овечкин забросил решающую шайбу на 34-й минуте при игре пять на пять. Это его 362-я шайба в НХЛ, забитая на выезде – Александр сравнялся со Стивом Айзерманом и делит с ним второе место. Первенство и 402 шайбы в гостях – разумеется, у Уэйна Гретцки.