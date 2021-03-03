Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» оформил третий шат-аут подряд.
26-летний голкипер отразил 28 ударов, а всего за три последних матча отбил 73 броска. Его сухая серия составляет 200 минут 26 секунд, в последний раз он пропустил 23 февраля от «Каролины».
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Василевский установил рекорд «Тампы» по серии шат-аутов в матчах против одной команды. Он не пропустил от «Далласа» в последнем и предпоследнем матчах регулярки, а также в шестой игре финала Кубка Стэнли 2020 года. Андрей стал первым вратарем клуба, кто трижды отстоял на ноль против одного соперника.
- Василевский – действующий обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы».
- «Молнии» обыграли «Даллас» со счетом 2:0.
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