«Миннесота» – команда-открытие сезона НХЛ. Прошлогоднее непопадание в основную сетку плей-офф подчеркнуло статус «Уайлд»: типичный середняк без особых провалов, но и без крупных успехов. «Стабильность превратилась в стагнацию», – так писали медиа об игре «дикарей». Долгое время команду тянули Микко Койву и Зак Паризе, но и они не вечные. Первый завершил карьеру, второму уже 36. Один из столпов нападения «Уайлд» Эрик Стаал отправился в «Баффало» в обмен на Маркуса Юханссона, и у «Миннесоты» возник дефицит центральных нападающих. Дело шло к масштабной перестройке: ранние выборы на драфте, предвкушение прогресса молодежи и прочие радости андердогов.

Ждать пришлось аж с 2015-го: именно тогда Кирилл Капризов был задрафтован «Миннесотой» аж в пятом раунде. С тех пор клуб пристально следил за юниором, а когда стало понятно, что мальчик вырос, завалили его гонцами с письмами и приглашениями. И когда «дикари» оказались на краю пропасти, спаситель прилетел.

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Далеко не факт, что Кирилл заиграл бы с первого матча или даже сезона. Примеры Никиты Гусева и Вадима Шипачева показывают, что не всем звездам КХЛ суждено феерить за океаном. Но Капризов справился. Гол и две передачи в дебютном матче, супергеройский прорыв к воротам в игре с «Колорадо», голевой чудо-пас против «Лос-Анджелеса» – если Капризов продолжит так, борьба за «Колдер Трофи» завянет задолго до конца регулярки. Более того, сейчас Капризов – один из лучших русских в НХЛ: больше очков только у признанных страйкеров Панарина, Овечкина и Свечникова.

Успехи одного игрока – здорово, но не всегда достаточно для феерии всей команды. Пример: «Эдмонтон» с ранним Макдэвидом. До середины февраля тренер Дин Эвасон тасовал звенья – отправлял Кирилла то к Нику Бонино, то к Йоэлю Эрикссон-Эку, то к Виктору Раску. Такая чехарда не всегда шла на пользу: нападающий часто сбивался на индивидуальную игру, как в случае с тем же прорывом к воротам «Эвеланш».

Благодаря Капризову уровень «Уайлд» вырос, но все равно остается определенный бардак, с которым дальше первого раунда плей-офф пройти сложно. «Дикари» ждали одного – возвращения травмированного Матса Цуккарелло. Норвежский форвард появился после операции на руке в середине февраля. Как только Эвасон поставил Цу на правый фланг к Раску и Капризову, «Миннесота» получила еще один левел-ап. Ребята поставили очки на конвейер.

Весной 2018-го клуб уволил предыдущего генерального менеджера Чака Флэтчера за слабые результаты. Одной из главных причин считался тяжелый пятилетний контракт с возрастным Цуккарелло, да и обмен Нино Нидеррайтера в «Каролину» на Раска выглядел глупо: топовый швейцарец был гораздо интереснее шведа, которому не всегда находилось место даже в основе. Капризов перечеркнул скепсис по отношению к обоим.

Создается ощущение, что эти трое знают друг друга минимум пару лет, хотя на самом деле играют вместе меньше месяца. Перед ними уже капитулировали «Анахайм», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» и даже «Колорадо» – считающиеся главными претендентами на Кубок Стэнли «лавины» идут вровень с «Миннесотой» как по очкам, так и по игре. Остановил выскочек только монолитный «Вегас», и то с трудом: «Голден Найтс» уступали в две шайбы и сравняли за 42 секунды до сирены. У них там свой герой – Марк Стоун поучаствовал во всех пяти шайбах.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Но «Вегас» – это «Вегас», а остальные найдут противоядие против звена Капризова еще нескоро. Особенно те, кто еще не играл с «дикарями»: рано или поздно границы откроются, НХЛ вернется к привычному формату, и тогда «Уайлд» удивят остальные три четверти лиги. Кирилл подарил команде время, чтобы привести в порядок остальные линии без серьезных жертв и перестроек, а главное – он ее оживил.

Сейчас «Миннесота» не выглядит скучным середняком. Команда играет гораздо ярче, чем на протяжении предыдущих пяти сезонов. Глядя на подвиги Капризова, загораются партнеры. Расцвели Кевин Фиала и Маркус Фолиньо, помолодел Зак Паризе. А в клубных магазинах теперь продаются футболки с надписью «Dollar dollar bill Kirill» – игра слов с американской песней «Dollar dollar bill y’all». Купить можно за $29. Что-то подобное произошло с «Каролиной» пару лет назад: молодая чудо-тройка Свечников – Ахо – Терявяйнен превратила безликих «Харрикейнс» в «Банду придурков» с постоянными приколами, а главное – веселой и результативной игрой. Теперь все трое выступают в разных сочетаниях, а их команда в среднесрочной перспективе будет готова к борьбе за Кубок Стэнли.

Кирилл Капризов с одноклубником Фото: Twitter

Еще «Миннесоте» нужно добавить характера, чтобы не упускать победы, как с «Голден Найтс». Но не все сразу. Преображение команды – уже маленькое чудо. Впереди много работы, чтобы превратить ее в нечто большее.

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