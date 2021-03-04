Русский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оказался впутан в некрасивый эпизод в матче регулярного сезона НХЛ против «Бостона». На 15-й минуте третьего периода Ови зарубился у борта с форвардом соперника Трентом Фредериком и агрессивно ударил того клюшкой между ног.

По итогам стычки оба хоккеиста отправились на две минуты на скамейку штрафников: Овечкин – за грубость, Фредерик – за толчок клюшкой.

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Вероятно, Александр не стал бы воспитывать американца таким радикальным методом, если бы не провокации по ходу матча. До эпизода с ударом в пах Фредерик дважды атаковал Овечкина – оба раза у ворот «Брюинс» Трент пытался завязать с русским нападающим драку.

Хоккеисты «Вашингтона» заработали в матче с «Бостоном» 6 минут штрафа – 4 из них на счету Овечкина.

В основное время команды сыграли вничью (1:1), в серии буллитов сильнее оказались «Кэпиталс». Единственный реализованный штрафной на счету Якуба Враны.

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