Опубликовано 04/03/2021 в 14:15 GMT | Обновлено 04/03/2021 в 14:15 GMT

Вратарь «Филадельфии Флайерс» Картер Харт поспорил с голкипером «Питтсбург Пингвинс» Тристаном Джарри. По правилам пари, тот, кто выиграет больше очных матчей их команд, получит на неделю в распоряжение автомобиль Lamborghini Huracan Performante.

Цена такой машины – около 340 тысяч долларов, но Харт и Джарри смогут взять ее бесплатно, так как знакомый совладелец предложил им сделку. В данный момент Харт ведет в этой серии со счетом 2:1, им предстоит провести между собой еще пять встреч, сообщает пресс-служба НХЛ

В этом сезоне Картер Харт провел 11 матчей в регулярном чемпионате, пропустил 3,68 шайб в среднем за игру и отбил 89,1% бросков.

Тристан Джарри отыграл 14 матчей, пропустил 3,14 шайбы и отразил 89,4% бросков.

НХЛ Малкин забил «Вашингтону» – «Питтсбург» выиграл 4 очных матча 24/02/2021 В 06:03

НХЛ Крага соперника застряла в шлеме Малкина во время драки 19/02/2021 В 05:29