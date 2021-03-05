Братья-хоккеисты из России Андрей и Евгений Свечниковы, представляющие «Каролину» и «Детройт» соответственно, провели первый матч друг против друга в рамках НХЛ. При том, что оба числятся в заокеанских клубах минимум 3 года.

Евгений Свечников уехал из России в 2014-м, но два года выступал за канадский клуб «Кейп Бретон Скриминг Иглз» из Юниорской хоккейной лиги Квебека, а за последующие 4 сезона в НХЛ отыграл в составе «Детройта» всего 24 матча. 20-летний Андрей Свечников играет за «Каролину» третий год, но только сейчас судьба свела его на льду с братом.

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Оба проявили себя в очном матче. «Каролина» победила 5:2, Андрей на 12-й минуте первого периода сравнял счет (1:1), а на 43-й ассистировал Йесперу Фасту на четвертую шайбу. На счету Евгения Свечникова ассист в моменте с голом Филипа Задина.

Андрей Свечников забросил в действующем регулярном сезоне 8 шайб и 11 раз ассистировал партнерам в 19 матчах. Его «Каролина» проигрывает лишь «Тампе» в Центральном дивизионе.

Для Евгения Свечникова ассист в матче с «Харрикейнс» стал четвертым результативным действием. На его счету 2+2 в четырех играх сезона – столько же, сколько за предыдущие 20 матчей в карьере.

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