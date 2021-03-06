«Колорадо» нанес поражение «Анахайму» в рамках регулярного чемпионата НХЛ благодаря дублю российского нападающего Валерия Ничушкина.
Матч завершился со счетом 3:2 в овертайме. 26-летний Ничушкин сперва отыграл одну шайбу, когда его команда уступала 0:2, а затем решил исход встречи на третьей минуте овертайма при игре три на три.
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  • Статистика Ничушкина в сезоне – 6 (4+2) очков в 21 матче.
  • «Колорадо» идет третьим в турнирной таблице Западного дивизиона.
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