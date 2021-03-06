«Колорадо» нанес поражение «Анахайму» в рамках регулярного чемпионата НХЛ благодаря дублю российского нападающего Валерия Ничушкина.
Матч завершился со счетом 3:2 в овертайме. 26-летний Ничушкин сперва отыграл одну шайбу, когда его команда уступала 0:2, а затем решил исход встречи на третьей минуте овертайма при игре три на три.
НХЛ
Ничушкин рвет НХЛ после 91 матча без голов. Это новый русский суперфорвард?
- Статистика Ничушкина в сезоне – 6 (4+2) очков в 21 матче.
- «Колорадо» идет третьим в турнирной таблице Западного дивизиона.
НХЛ
Ничушкин настолько крутой, что переправил шайбу в ворота головой
НХЛ
Ничушкин разошелся: в меньшинстве обокрал соперника и забросил победную шайбу