Опубликовано 06/03/2021 в 10:14 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 10:15 GMT

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны Койотс».

Игра завершилась со счетом 5:1. 23-летний Капризов ассистировал Матсу Зукарелло и Нику Бьюгстаду. В эпизоде со вторым голом он отдал фантастического уровня незрячий пас из-за ворот.

НХЛ Капризов тащит «Миннесоту». «Уайлд» ждали русское чудо 5 лет 03/03/2021 В 21:38

Дебютант НХЛ Капризов набрал 19 очков (6+13) в 21 матче. Он лидирует в бомбардирской гонке новичков.

По итогам игры против «Аризоны» Кирилла признали первой звездой встречи.

НХЛ Одноклубники рассмешили Капризова футболками с его лицом 28/02/2021 В 09:45