Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны Койотс».
Игра завершилась со счетом 5:1. 23-летний Капризов ассистировал Матсу Зукарелло и Нику Бьюгстаду. В эпизоде со вторым голом он отдал фантастического уровня незрячий пас из-за ворот.
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- Дебютант НХЛ Капризов набрал 19 очков (6+13) в 21 матче. Он лидирует в бомбардирской гонке новичков.
- По итогам игры против «Аризоны» Кирилла признали первой звездой встречи.
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