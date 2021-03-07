Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вернулся на лед после длительного перерыва, связанного с травмой, и сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».
29-летний Тарасенко провел в игре 16,25 минуты, нанес четыре броска по воротам и провел один силовой прием. Показатель полезности – минус два. При счете 3:3 матч перешел в овертайм, и у Владимира был шанс завершить игру в пользу своей команды, но вратарь отразил его бросок. Хоккеисты «Лос-Анджелеса» улетели в контратаку и забросили победную шайбу.
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- В последний раз Тарасенко играл в августе 2020 года. Затем он перенес операцию на левом плече.
- В 2019 году Владимир завоевал с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли.
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