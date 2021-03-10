Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в расположение клуба.

Твиттер «НЙР» опубликовал видео, на котором Панарин вновь вышел на каток и присоединился к тренировкам с основной командой. «Ну-ка, все вместе: «PRIVET, ХЛЕБУШЕК», – написали SMM-щики «Рейнджерс».

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Позднее в твиттере нью-йоркского клуба появились кадры, на которых партнеры приветствуют Артемия на льду.

22 февраля экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин избил девушку в рижском баре и заплатил за молчание полицейским 40 тысяч евро. В тот же день «Рейнджерс» объявили, что Артемий пропустит несколько матчей регулярного сезона НХЛ до выяснения всех обстоятельств дела. Заокеанская Лига также поддержала хоккеиста и клуб.

Всего Панарин пропустил восемь матчей регулярки, в них «Рейнджерс» одержали четыре победы и потерпели четыре поражения. Вероятно, он вернется в основной состав команды в матче против «Бостон Брюинс». Стартовое вбрасывание намечено на ночь с 11 на 12 марта, 3:00 по московскому времени.

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