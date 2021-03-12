Опубликовано 12/03/2021 в 06:16 GMT | Обновлено 12/03/2021 в 06:17 GMT

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» набрал два очка, забросив шайбу и сделав ассист.

Матч завершился со счетом 5:2. 34-летний Малкин открыл счет на седьмой минуте и отдал результативный пас Джейку Гюнцелю во втором периоде.

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Евгений набрал 2 (1+1) очка в третий раз за последние четыре матча. За этот период он заработал 7 (3+4) баллов, а всего его результативная серия продлилась до шести игр.

Показатель Малкина по сезону – 21 (7+14) очко в 26 играх. После стартовых 20 матчей у него было 12 баллов.

В матче против «Баффало» Евгений был признан первой звездой.

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