Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров вернется после травмы к розыгрышу плей-офф НХЛ. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа.

«Кучеров готовится к возвращению в игру к началу плей-офф. Он приступил к тренировкам на льду. Это длительный процесс восстановления», – привел слова Брисбуа журналист агентства АР Стивен Уайно в твиттере.

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По словам генерального менеджера, восстановление русского хоккеиста идет по плану. Кучеров на этой неделе приступил к тренировкам с командой. Сейчас он восстанавливается после перенесенной в декабре операции на бедро.

Как рассказал сам нападающий «молний», травму он получил в первом матче минувшего плей-офф против «Коламбуса» (в том самом, который длился больше шести часов), однако до этого у Никиты уже было несколько микроповреждений. Кучеров доиграл плей-офф на уколах, но провел его блестяще: набрал 34 (7+27) очка.

Ранее сообщалось, что форварда переведут в список травмированных. Он будет восстанавливаться вплоть до регулярного чемпионата НХЛ 2021 года. Это могло помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат и переподписать Энтони Чирелли. Ранее команда превышала допустимый лимит на 6,15 миллионов долларов.

Никита Кучеров и Андрей Василевский Фото: Getty Images

В нынешнем сезоне «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели 25 встреч, в них добились 18 побед и потерпели 7 поражений. В общей турнирной таблице «молнии» находятся на третьей строчке после «Торонто Мэйпл-Лифс» (40 очков в 28 играх) и «Каролины Харрикейнз» (39 очков в 26 играх).

Никита Кучеров в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли провел 25 встреч и набрал 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярке НХЛ-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) баллов и заработал коэффициент полезности «+26».

В прошлом сезоне «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли.

Никита Кучеров по итогам плей-офф стал лучшим бомбардиром (34 очка) и лучшим ассистентом (27 баллов).

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