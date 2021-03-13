Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

Матч завершился со счетом 4:0, 23-летний Капризов стал автором первого, второго и четвертого голов. Все шайбы были заброшены в третьем периоде, хоккеисту хватило 13 минут и 24 секунд. Хет-трик стал для Капризова первым в карьере.

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Это 29-й хет-трик в истории «Миннесоты».

За 25 матчей сезона Капризов набрал 23 (10+13) очка, он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

Кириллу не хватает 8 заброшенных шайб, чтобы побить рекорд «Уайлд» для дебютантов.

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