Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».
Матч завершился со счетом 4:0, 23-летний Капризов стал автором первого, второго и четвертого голов. Все шайбы были заброшены в третьем периоде, хоккеисту хватило 13 минут и 24 секунд. Хет-трик стал для Капризова первым в карьере.
НХЛ
Гениальный незрячий пас Капризова. Кирилл – 1-я звезда матча
06/03/2021 В 10:14
  • Это 29-й хет-трик в истории «Миннесоты».
  • За 25 матчей сезона Капризов набрал 23 (10+13) очка, он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.
  • Кириллу не хватает 8 заброшенных шайб, чтобы побить рекорд «Уайлд» для дебютантов.
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