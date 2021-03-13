Опубликовано 13/03/2021 в 07:02 GMT | Обновлено 13/03/2021 в 07:04 GMT

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, недавно вернувшийся на лед после травмы, забросил первую шайбу в сезоне-2020/21.

29-летний Тарасенко забил в ворота «Вегаса» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, ему ассистировали Самуэль Бле и Роберт Бортуццо.

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Шайба Владимира не помогла «Сент-Луису» победить – матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу соперника. «Забивать после долгого перерыва приятно, но лучше забивать в победных матчах. Поэтому не хочу слишком много говорить об этом голе. Когда ты забиваешь, а команда побеждает – это совсем другие эмоции», – цитирует Тарасенко журналист Джереми Рутерфорд.

Тарасенко не забивал с 21 октября 2019 года.

Игрок вернулся на лед после травмы 7 марта и набрал второе очко – до этого в его активе была результативная передача.

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