Опубликовано 14/03/2021 в 06:46 GMT | Обновлено 14/03/2021 в 06:47 GMT

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в состав после девятиматчевого отсутствия из-за скандала с экс-тренером «Витязя» Андреем Назаровым, который обвинил его в избиении девушки.

«Рейнджерс» играли в гостях против «Бостона» и победили всухую, забросив четыре безответных шайбы. 29-летний Панарин отметился голевой передачей – на 9-й минуте третьего периоде он тонко передачей отрезал всю защиту «Брюинс» и отдал шайбу под бросок Райану Строуму, оставшемуся в одиночестве перед воротами. Артемий провел на льду 18 минут 45 секунд с показателем полезности +1.

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Четвертую шайбу забросил Павел Бучневич, который также отдал результативный пас на К'Андре Миллера.

Панарин отсутствовал с середины февраля, когда Назаров обвинил его в избиении девушки, которое якобы произошло в 2011 году. Подтвердить инцидент никто не смог, клуб и НХЛ встали на сторону хоккеиста.

Статистика Панарина в сезоне-2020/21 – 5+14.

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