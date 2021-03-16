Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджрес» Артемий Панарин собирается ответить на обвинения экс-тренера «Витязя» Андрея Назарова по окончании сезона.
«Прямо сейчас, вероятно, не время решать эту проблему. Я сделаю заявление после сезона, но сейчас я сфокусирован на игре», приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно в твиттере.
- Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что Панарин избил девушку в 2011 году. По словам специалиста, это произошло в декабре того года в Риге после выездного матча, когда Артемий выступал за подмосковный клуб.
- Панарин покинул расположение «Рейнджерс», но клуб и НХЛ поддержали его. Игрок отсутствовал 9 матчей.
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