Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин изменил дизайн шлема к матчу НХЛ с «Бостон Брюинс». Хоккеист сделал это в память о погибшем игроке «Динамо Санкт-Петербург» Тимуре Файзутдинове.
На задней части шлема появился новый элемент – наклейка с номером 77, под которым выступал Файзутдинов.
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- Файзутдинов скончался после травмы, полученной в матче против ярославского «Локо». Хоккеисту в голову попала шайба, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
- «Питтсбург» уступил «Бостону» со счетом 1:2.
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