«Рейнджерс» Артемия Панарина и Павла Бучневича разгромили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ – команда из Нью-Йорка заколотила в ворота соперника девять безответных шайб.

Бучневич оформил дубль и отдал два ассиста, Панарин забросил одну из шайб и также отметился результативной передачей. Лучший игрок встречи – швед иранского происхождения Мика Зибанеяд с хет-триком и тремя голевыми передачами. Также по разу забили Брендан Лемье, Джейкоб Труба и Филип Хитил. Таким образом, на двоих российские форварды набрали шесть очков.

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Зибанеяд повторил рекорд НХЛ 1978 года: оформив во второй 20-минутке голевой и ассистентский хет-трики, он набрал шесть очков за один период и стал одним из лучших по этому показателю за 43 года.

Панарин провел третий матч после вынужденного отпуска – хоккеист брал паузу из-за обвинений, выдвинутых в его сторону экс-тренером «Витязя» Андреем Назаровым. Тот заявил, что в 2011 году Артемий избил девушку.

После возвращения Панарин набрал 6 (2+4) очков, всего за 17 игр сезона – 24 (7+17).

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