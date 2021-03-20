Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» попал под силовой прием Райана Линдгрена и похвалил соперника.

«Это был отличный хит. Я увидел в последнюю секунду, что он идет на меня. Ну да, нанес удар, я упал. Отличный хит. Что тут еще скажешь? Всякое бывает», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ

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«Вашингтон» выиграл с счетом 2:1, Овечкин забросил обе шайбы.

В составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин.

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