Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» попал под силовой прием Райана Линдгрена и похвалил соперника.
«Это был отличный хит. Я увидел в последнюю секунду, что он идет на меня. Ну да, нанес удар, я упал. Отличный хит. Что тут еще скажешь? Всякое бывает», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
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- «Вашингтон» выиграл с счетом 2:1, Овечкин забросил обе шайбы.
- В составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин.
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