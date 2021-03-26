Опубликовано 26/03/2021 в 06:42 GMT | Обновлено 26/03/2021 в 06:42 GMT

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал трудную победу над «Нью-Джерси». Шайбы забрасывали только российские хоккеисты.

Игра завершилась со счетом 4:3. Дубль оформил Евгений Кузнецов, также очки набрали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Кузнецов забросил решающую шайбу на 53-й минуте при игре пять на пять.

«После долгого перерыва из-за коронавируса было непросто вернуть свою форму. Надеюсь, я буду и дальше улучшать игру, а команда – играть намного лучше. Мы знаем, что можем быть успешными. Хоккей – странная штука. Так тяжело найти игру и так легко потерять. Надеюсь, мы движемся в правильном направлении, чтобы понимать систему игры, играть так, как хотим играть. Сейчас я лучше понимаю систему и вернулся в форму после ковида», – цитирует Кузнецова AP News

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Овечкин набрал 27 (15+12) очков в сезоне, Кузнецов – 15 (5+10), Орлов – 5 (4+1).

«Вашингтон» идет вторым в Восточном дивизионе и четвертым – в общей таблице.

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