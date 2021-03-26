Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов объяснил, почему НХЛ не инициировала разбирательство в отношении нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. Бывший тренер «Витязя Андрей Назаров обвинил хоккеиста в избиении девушки в 2011 году. Инцидент якобы произошел в декабре того года в Риге после выездного матча, когда Панарин выступал за подмосковный клуб.

«Насколько это достоверно было и почему вылезло только сейчас – для меня большой вопрос. Общество в США сегодня более щепетильно относится к таким вопросам, и это беспокоит всех. Такие вещи нельзя пропускать. Но они разобрались в ситуации, поняли, что нет фактов, и дали человеку спокойно играть. Это личные мотивы «Рейнджерс» и Панарина, и я рад, что он играет и приносит пользу. Он получает большую порцию критики, но держится и делает хорошие вещи для команды», – сказал Ларионов.

После обвинений Назарова Панарин временно покинул расположение «Рейнджерс». Подтвердить инцидент никто не смог, клуб и НХЛ встали на сторону хоккеиста. Игрок отсутствовал 9 матчей.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 21 матч, его статистика – 29 очков (8 шайб и 21 передача).

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