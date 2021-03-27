Российский лидер «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Нью-Джерси» в матче регулярного сезона НХЛ. Алекс набрал 29-е очко (17+12) и вошел в топ-30 результативных игроков розыгрыша.

Овечкин в 148-й раз забросил 2 и более шайбы в НХЛ. Этот результат позволил ему обойти Горди Хоу (147) и выйти на четвертое место в истории лиги. Чаще Ови 2+ шайбы забрасивали только Уэйн Гретцки (189), Бретт Халл (158) и Марио Лемье (154).

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Овечкин по-прежнему занимает 6-е место в голеадорском списке за всю историю НХЛ.

Благодаря победе над «Нью-Джерси» «Вашингтон» вышел на первое место в Восточном дивизионе.

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