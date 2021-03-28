«Вашингтон Кэпиталс» выиграли у «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Первый период прошел без голов, зато во втором клуб из столицы США разбушевался. Сначала Том Уилсон забросил на 30-й минуте, а две минуты спустя Александр Овечкин несильным набросом с левого фланга перевел шайбу в сетку Кита Кинкейда.

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Еще во втором игровом отрезке Уилсон сделал дубль, а на 45-й минуте Евгений Кузнецов замкнул передачу с дальнего пятака.

В третьем периоде Дмитрий Орлов отдал вторую результативную передачу (первый ассист – на гол Овечкина). На этот раз под кистевой бросок Ти Джея Оши, который от синей линии забросил пятую шайбу в ворота «Рейнджерс».

До конца встречи команда из Нью-Йорка отыграла еще два гола и сократила отставание до минимума, но все же не перевела матч в овертайм. «Вашингтон» выиграл со счетом 5:4. Вратарь «Кэпиталс» Илья Самсонов сделал 16 сэйвов из 20 бросков.

Для Александра Овечкина заброшенная шайба стала 724-й в НХЛ. До того, чтобы занять пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги и обойти Марселя Дионна, 35-летнему русскому хоккеисту нужны еще восемь шайб.

«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей в регулярном чемпионате.

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