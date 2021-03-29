Защитник «Флорида Пантерс» Аарон Экблад получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старс». Канадский хоккеист врезался в борт после столкновения с игроком соперника во втором периоде.

Экблад столкнулся с финским защитником Эсой Линделлем, после чего игрок «Старс» не получил повреждений, а хоккеист «Пантерс» остался лежать на льду. Он травмировал левое колено и не смог самостоятельно покинуть площадку. После игры главный тренер «Флориды» сообщил, что Экблад выбыл на долгий срок.

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В этом сезоне Аарон Экблад провел 35 матче и набрал 22 (11+11) очка.

«Пантерс» обыграли «Даллас» со счетом 4:1.

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