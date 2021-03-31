Опубликовано 31/03/2021 в 05:32 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 05:32 GMT

«Рейнджерс» Артемия Панарина, Павла Бучневича и Игоря Шестеркина переиграл в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Матч на «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счетом 5:2 в пользу столичной команды. Панарин и Бучневич стали авторами заброшенных шайб, еще два очка Артемий набрал ассистами. Голкипер Шестеркин отразил 30 бросков по своим воротам.

Русские хоккеисты «Вашингтона» не отметились результативными действиями. У всей тройки – показатель полезности -2.

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Панарин признан первой звездой матча. Он набрал уже 32 (9+23) очка в 24 играх.

Шестеркин – вторая звезда встречи.

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