«Рейнджерс» Артемия Панарина, Павла Бучневича и Игоря Шестеркина переиграл в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Матч на «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счетом 5:2 в пользу столичной команды. Панарин и Бучневич стали авторами заброшенных шайб, еще два очка Артемий набрал ассистами. Голкипер Шестеркин отразил 30 бросков по своим воротам.
Русские хоккеисты «Вашингтона» не отметились результативными действиями. У всей тройки – показатель полезности -2.
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У Овечкина и Кузнецова по 1 шайбе, у «Кэпиталс» 10 побед из 11
- Панарин признан первой звездой матча. Он набрал уже 32 (9+23) очка в 24 играх.
- Шестеркин – вторая звезда встречи.
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