Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не смог подняться на ноги после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
21-летний хоккеист получил повреждение и покинул лед на коленях, толкаясь только одним коньком. Он провел на льду 15 минут 33 секунды с показателем полезности +2.
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- Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Монреаля».
- Романов в сезоне-2020/21 набрал 6 очков (1+5).
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