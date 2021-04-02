Опубликовано 02/04/2021 в 05:27 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 05:52 GMT

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не смог подняться на ноги после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

21-летний хоккеист получил повреждение и покинул лед на коленях, толкаясь только одним коньком. Он провел на льду 15 минут 33 секунды с показателем полезности +2.

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Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Монреаля».

Романов в сезоне-2020/21 набрал 6 очков (1+5).

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