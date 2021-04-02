Хоккеист «Коламбуса» Брэндон Дубински полыхнул в интернете сравнением между действующими легендами НХЛ Александром Овечкиным и Сидни Кросби. Все началось со слов в подкасте The Garage Beers.

«Все хотят говорить только о Сиде и Ови – в таком роде. Парни, ***** [нафиг] Сида. Я бы предпочел Ови в любой ситуации».

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Поскольку на американского хоккеиста накинулись возмущенные болельщики, он объяснился в твиттере:

«Послушайте. Кросби лучше меня – я никогда не говорил, что это не так. Очевидно, что он один из лучших в истории. Это был спор между Ови и Сидом. Никто из вас не играл в НХЛ и не знает, как сложно там забрасывать шайбы. 724 – это безумие. Сид просто ныл слишком много, а Ови держал рот на замке и упорно работал».

Дубински по-прежнему числится в «Коламбусе», хотя не играл с сезона-2018/19.

Овечкин с 724 заброшенным шайбами идет шестым в таблице лучших снайперов НХЛ всех времен.

Александр набрал 1309 очков в 1184 матчах, Кросби – 1303 в 1020.

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