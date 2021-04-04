Хоккеисты «Флориды Пантерс» вышли на разминку перед игрой против «Коламбус Блю Джекетс» в свитерах с фамилиями на кириллице. Игроки посвятили акцию вратарю клуба Сергею Бобровскому.

В феврале 2020-го Бобровский провел 500-й матч в НХЛ, но отметили это событие во Флориде только сейчас. Как сообщается в твиттере «Пантерс», такое опоздание связано с ковидом. Клуб также выпустил футболки, посвященные Бобровскому.

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На этом подарки не закончились: перед игрой уже на льду российскому хоккеисту вручили памятную клюшку и сафари-тур в Танзанию.

«Такого я точно не ожидал. Но эта поездка – то, что я планировал когда-нибудь сделать в жизни. Я хотел поехать туда и посмотреть на животных. Я очень удивлен и рад, теперь нужно все идеально спланировать. Я очень ценю такой подарок, это нечто особенное и невероятное», – приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ

После матча болельщики «Флориды» тоже поздравили вратаря. Фанаты вернулись к традиции, которая запрещена в НХЛ: они забросали лед игрушечными крысами. Обычай появился в сезоне-1995/96 – в раздевалке «Пантерс» обнаружили крысу, и важные события стали отмечать именно таким образом, что не понравилось боссам Лиги. Однако болельщики до сих пор время от времени позволяют себе пойти против правил.

«Флорида» обыграла «Коламбус» со счетом 5:2, а Бобровский отразил 44 броска из 46 (95,65%).

500-й матч вратаря состоялся 10 февраля 2020-го, когда «Филадельфия» принимала «Флориду».

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