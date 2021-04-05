Яркой победой «Вашингтона» завершился напряженный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси»: итоговый счет составил 5:4 в пользу столичного клуба.
Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов на троих набрали семь очков, Овечкин стал главной звездой встречи.
В хайлайты матча попал момент с участием русского вратаря «Вашингтона» Ильи Самсонова. В конце второго периода он сделал настолько эффектный сэйв, что пробивавший по воротам защитник Деймон Сиверсон отправился в подтрибунное помещение и там в ярости разбил собственную клюшку.
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  • «Вашингтон» впервые в истории клуба обыграл одного соперника восемь раз за сезон.
  • Овечкин набрал в сезоне-2020/21 34 (19+15) очка, Кузнецов – 28 (7+13), Орлов – 10 (5+5).
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