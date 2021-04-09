В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю-Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил сильный удар локтем от игрока соперника.

100-килограммовый нападающий Стефан Матто с разгона влетел в Сергачева и сбил того с ног. Эпизод произошел в середине третьего периода. Арбитры никак не наказали Матто за грубость, но за Сергачева вступился более габаритный Кэл Фут. После поединка оба хоккеиста получили «5+10».

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Встреча «Коламбуса» и «Тампы» завершилась победой последних со счетом 6:4.

Сергачев вышел из столкновения с Матто без серьезных повреждений. У Михаила в 40 матчах сезона 2 гола, 20 ассистов и показатель полезности «+6».

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