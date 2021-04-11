Опубликовано 11/04/2021 в 09:54 GMT | Обновлено 11/04/2021 в 09:54 GMT

НХЛ объявила о сдвижении сроков окончания регулярного чемпионата НХЛ. Дата перенесена с 8 на 16 мая. Старт плей-офф Кубка Стэнли, первоначально намеченный на 11 мая, пока не определен.

О переносе объявлено на официальном сайте НХЛ. Необходимость в сдвиге дат возникла из-за массового заболевания коронавирусом в «Ванкувере»: положительные тесты сдали 21 хоккеист и 4 члена персонала. «Кэнакс» не играли с 24 марта и вернутся на лед только 16 апреля. У команды накопилось восемь перенесенных матчей.

Общую таблицу НХЛ возглавляет «Торонто» с 59 очками.

«Тампа-Бэй» – действующий обладатель Кубка Стэнли.

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