НХЛ объявила о сдвижении сроков окончания регулярного чемпионата НХЛ. Дата перенесена с 8 на 16 мая. Старт плей-офф Кубка Стэнли, первоначально намеченный на 11 мая, пока не определен.
О переносе объявлено на официальном сайте НХЛ. Необходимость в сдвиге дат возникла из-за массового заболевания коронавирусом в «Ванкувере»: положительные тесты сдали 21 хоккеист и 4 члена персонала. «Кэнакс» не играли с 24 марта и вернутся на лед только 16 апреля. У команды накопилось восемь перенесенных матчей.
- Общую таблицу НХЛ возглавляет «Торонто» с 59 очками.
- «Тампа-Бэй» – действующий обладатель Кубка Стэнли.
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