Российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с «Флорида Пантерс». Недавно с Гусевым расторг контракт «Нью-Джерси Девилс».
Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщается в твиттере клуба. Зарплата Гусева составит 1 млн долларов, пишет журналист Пьер Лебрюн.
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- По контракту с «Девилс» зарплата Гусева составляла 4,5 млн долларов.
- До НХЛ хоккеист выступал в СКА, «Югре», «Амуре», ТХК, ЦСКА и «Красной Армии».
- Гусев – обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.
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