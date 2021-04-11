Опубликовано 11/04/2021 в 17:43 GMT | Обновлено 11/04/2021 в 17:43 GMT

Российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с «Флорида Пантерс». Недавно с Гусевым расторг контракт «Нью-Джерси Девилс».

Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщается в твиттере клуба. Зарплата Гусева составит 1 млн долларов, пишет журналист Пьер Лебрюн.

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По контракту с «Девилс» зарплата Гусева составляла 4,5 млн долларов.

До НХЛ хоккеист выступал в СКА, «Югре», «Амуре», ТХК, ЦСКА и «Красной Армии».

Гусев – обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.

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